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鴻華先進營收／第2季36.04億元 創單季新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻華先進-創（2258）5日公告2024年6月營收10.16億元，月減22.8%、年增794.8%；第2季營收36.04億元，季增3.3倍、年增14.6倍；上半年營收44.27億元，年增14.6倍，第2季單季營收創新高，單月與上半年營收則創同期新高。

鴻華先進表示，6月乘用車交車數量較上月略微下降，電動巴士也較上月下降，技術服務則有月增表現；與去年同期相比，乘用車維持顯著成長、電動巴士、技術服務均年減。

上半年來看，鴻華先進表示，乘用車由於自2023年底開始交車，因此，較去年同期成長；電動巴士、技術服務的營收則年減。

以營收比重來看，鴻華先進6月乘用車營收占比96.5%、電動巴士營收占比0.2%、技術服務營收占比0.8%；上半年乘用車占97.0%、電動巴士占1.7%、技術服務占0.3%。

鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。至於海外的電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，同時，今年的鴻海科技日，還會推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。

營收 鴻華先進

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