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永豐金上半年稅後賺122億元、年增逾2成 續創同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控（2890）獲利再創歷史同期新高！5日金控陸續公布自結，6月永豐金控自結稅後純益17.72億元，年減8.1％，累計上半年稅後純益大賺122.04億元，續創歷史同期新高，年成長20.8％，EPS 0.99元，年化ROE 12.84%，主因今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。

永豐金控指出，上半年累計稅後純益年增21.04億元，YoY+20.8%，其中銀行子公司永豐銀稅後純益達97.37億元，年增14.56億元，YoY+17.6%，整體獲利較去年同期顯著成長，主要受惠於手續費淨收益及金融交易相關收益成長。

證券子公司稅後純益29.06億元，年增11.81億元，YoY+68.5%，主要受惠台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

永豐金6月稅後純益月減1.56億元或MoM-8.1%，銀行子公司與證券子公司獲利皆較前月大幅成長，惟因認列未分配盈餘稅7.85億元，導致金控稅後淨利下降。

永豐銀行6月稅後純益17.92億元，月增4.35億元，MoM+32.1%。主因利息淨收益、手續費淨收益與金融交易操作獲利皆較前月提升。證券6月份稅後純益6.81億元，月增2.58億元，MoM+61.0%，主要受惠於股利收入與資本利得增加所致。

永豐金控 永豐銀行

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