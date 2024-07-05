宏遠看全年營運一季比一季好 下半年將有雙位數成長

全球通膨緩步回降，紡織業景氣回溫，訂單動能逐漸回到正軌。宏遠（1460）行政長李憲忠表示，今年上半年業績已回穩，下半年需求漸增，全年營運可望逐季好轉，下半年將有雙位數成長。展望後市，綠色高機能產品是未來市場顯學，發展永續環保產品之外，會以產品多樣性來應對市場需求變化，並透過提升產品品質以強化品牌客戶忠誠度，減少市場波動的衝擊。

宏遠今年以來受惠紡織景氣復甦帶動，首季較去年全年呈現虧轉盈，今年以來營收也恢復成長。李憲忠表示，宏遠今年第1季營收持平、第2季回到成長趨勢，預計第3季、第4季會有兩位數成長。即便全球貨幣政策未明，地緣政治風險猶在，持續面臨供應鏈重整、庫存去化，但公司在全球有五大廠區布局，可提供客戶最適生產供應鏈，目前看來，下半年需求將好過上半年。

在成本端方面，李憲忠表示，宏遠產品賣到世界各地都是用船運，但貨櫃船運市場持續受到紅海危機、港口壅塞、缺櫃、美國碼頭罷工影響，包括遠東到美西、歐洲線、美東線、南美線運費都大幅成長，因應運價上漲，宏遠將結合集團力量和船公司議價，以降低衝擊。

另外，隨著油價上漲，原料成本攀升，但採購團隊會依原料價格趨勢，低點會提升安全庫存量，高點則適量採購，以降低原料價格波動負面影響，且會隨原料價格調整產品報價以確保利潤。

至於電價調漲，因去年11月和今年4月歷經兩波上漲，漲幅分別為8.5%、7%，宏遠估今年電費增加5400萬左右。

市場也關注中國大陸今年終止ECFA紡織產品關稅的減讓，是否對宏遠造成影響。宏遠表示，包括紗線、胚布、成品布、染色機等設備，稅率將受到影響，但宏遠上海廠只有少數原料、機器設備從台灣進口，影響十分有限，且可能吸引品牌客戶轉單，轉至上海廠生產，對業績提升有正面幫助。