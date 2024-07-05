快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

海悅營收／代銷業績爆發 上半年39.37億元、年增95％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

海悅（2348）5日公告，6月營收6.23億元，年增8.8％；第2季營收16.6億元，年增21.16％；累計上半年營收39.37億元，年增95.31％。海悅指出，代銷接案策略跟隨產業發展的移動，全台業務良好，帶動今年上半年營收。

海悅表示，看好就業市場的剛性需求，配合人口移入與當地住宅需求，公司慎選代銷建案提供住宅產品，憑藉大數據分析購屋市場需求，精準投放行銷，在消費者購屋信心回溫下，受惠全台代銷建案。

海悅近年跨足不動產開發事業，海悅表示，以策略聯盟型式持續且深度與理念契合建商共同開發，去年台中「達麗創世紀」啟動交屋挹注的成績，顯示轉投資收益的正向表現；台南新市區「世界南科A」、「世界南科B」熱銷，延續海悅建案口碑效益。另，看好南科重鎮就業人口居住需求，下半年將於928檔期規劃推出「世界南科C」建案，該案總銷金額約30億元，「世界南科」系列會以永續服務里程碑邁進。

海悅表示，隨著建案銷售展望正向，加上「擎天森林」與「新莊海悅花園」接續依據完工交屋挹注，公司將以增加多元及中長期的獲利來源作為企業發展策略。

海悅指出，持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，攜手台灣營建研究院、台灣幸福健築協會，打造「海悅國際大樓」成為台灣新建雙白金永續建築；「海悅國際大樓」位於台北市中山南北路與忠孝東西路的十字核心角地，為五鐵共構台北站前廣場地標，預計於2027年底完工。

建案 海悅 營收

延伸閱讀

海悅營收／6月6.2億元 累計上半年逾39億元、大增逾95%

群益金鼎證券連續十二度入選「臺灣永續指數」 成分股彰顯卓越ESG表現

33檔台股ETF收盤與指數同步創高 336萬受益人笑開懷

控建案「金矽谷」偷工減料提告蔣萬安涉圖利 建設公司否認指控

相關新聞

台積電（2330）賣飛了還追嗎？ 專家：短中長期策略大不同！

首先要先區分策略資金，以時間點來切，一種是短線或波段，另外一種是長線持有為主。

一張100萬一股1千塊…他台積電「零股塔」計畫：存4年帳上獲利50幾萬！

從2020年當時台積電股價435元開始進場買零股，一路上漲至600多；中間當然也遇到跌勢兇猛跌至500甚至下探至300多元，但自己不設停損持續利用零股買進...

海悅營收／代銷業績爆發 上半年39.37億元、年增95％

海悅（2348）5日公告，6月營收6.23億元，年增8.8％；第2季營收16.6億元，年增21.16％；累計上半年營收3...

泛用樹脂漲 台化、國喬補

在買氣增強下，泛用樹脂包括聚苯乙烯（PS）、ABS和聚丙烯（PP）近一周各有每公噸5至10美元漲價，供應商如台化（132...

志強上半年營收增23%

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（4）日公布6月合併營收15.11億元，月減11.6%、年增39.5%，為連續...

鳳凰跨界 首家飯店試營運

鳳凰（5706）版圖再擴大，正式跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」啟動試營運。鳳凰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。