藥華藥營收／6月8.5億寫歷史新高 月增7.3%、年增66.6%

藥華藥（6446）5日公告6月合併營收8.5億元，月增7.31%，年增66.63%，續創單月營收歷史新高。6月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）的美國銷售為主。

第2季營收逾23億元，較上季成長近四成，年增82.35%，上半年累計營收已近40億元，較去年同期成長83.97%，顯示公司營運動能強勁。藥華藥表示，Ropeg不僅在美國市場表現出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長，為公司今年整體營運前景奠定堅實基礎。

Ropeg在美國市場展現出卓越潛力，在美國及加拿大進行的真性紅血球增多症（PV）和原發性血小板過多症（ET）的臨床試驗，已收案完成，最終收案人數分別高達收案目標的142%及111%。這不僅彰顯了骨髓增生性腫瘤（MPN）社群和醫院對Ropeg的高度關注，更反映了病人對新療法的迫切需求。再加上美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新治療指南，推薦Ropeg為高低風險PV病人的首選用藥，在美國市場的業績成長預期持續發酵。

同時，藥華藥積極深化美國市場布局，已組建新銳美國團隊，目標增進公司在美國MPN醫病社群的影響力和參與度。藥華藥近期擢升Robert B. Geller博士為美國子公司總經理，並延攬Fred Paster擔任商務主任。與此同時，加入公司十年的營運副總Samuel Lin繼續掌舵策略規劃及營運執行。此堅實的領導團隊，為藥華藥在美國市場的長遠發展提供強大支持。

藥華藥執行長林國鐘博士表示：「我們的精英領導團隊將全力推動Ropeg在美國市場的持續成長，同時擴大我們在MPN醫病社群的影響力。在團隊的共同努力下，我們有信心為更多PV患者提供創新治療選擇，實現全球化戰略」。