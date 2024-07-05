n7交車量降 鴻華先進6月營收月減22%估第3季年增

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，今天下午公布6月自結合併營收約新台幣10.16億元，月減22.83%，主因乘用車交車數量月減，電動巴士也下降。

展望第3季，鴻華先進表示，乘用車陸續交車，估第3季營收優於2023年同期。

根據業者統計，鴻華先進與裕隆合作推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，6月共交付1037輛，5月交車1100輛，連續3個月交車超過千輛，今年前6月累計3692輛。

鴻華先進指出，6月乘用車營收占比96.5%、電動巴士營收占比0.2%、技術服務營收占比0.8%。

累計前6月鴻華先進自結營收44.27億元，較去年同期大增1465.8%，主要受惠n7從2023年底開始陸續交車；今年上半年乘用車營收占比97%、電動巴士營收占比1.7%、技術服務營收占比0.3%。