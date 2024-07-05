快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

n7交車量降 鴻華先進6月營收月減22%估第3季年增

中央社／ 台北5日電

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，今天下午公布6月自結合併營收約新台幣10.16億元，月減22.83%，主因乘用車交車數量月減，電動巴士也下降。

展望第3季，鴻華先進表示，乘用車陸續交車，估第3季營收優於2023年同期。

根據業者統計，鴻華先進與裕隆合作推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，6月共交付1037輛，5月交車1100輛，連續3個月交車超過千輛，今年前6月累計3692輛。

鴻華先進指出，6月乘用車營收占比96.5%、電動巴士營收占比0.2%、技術服務營收占比0.8%。

累計前6月鴻華先進自結營收44.27億元，較去年同期大增1465.8%，主要受惠n7從2023年底開始陸續交車；今年上半年乘用車營收占比97%、電動巴士營收占比1.7%、技術服務營收占比0.3%。

營收 鴻華先進

延伸閱讀

通膨難降溫！6月 CPI 年增率續升至2.42%

大立光營收／6月40.41億元、月增16% 為五個月來新高

鴻海營收／第2季1.55兆元 歷年同期新高、優於預期

上銀6月營收達9個月高點 今年獲利目標優於去年

相關新聞

台積電（2330）賣飛了還追嗎？ 專家：短中長期策略大不同！

首先要先區分策略資金，以時間點來切，一種是短線或波段，另外一種是長線持有為主。

一張100萬一股1千塊…他台積電「零股塔」計畫：存4年帳上獲利50幾萬！

從2020年當時台積電股價435元開始進場買零股，一路上漲至600多；中間當然也遇到跌勢兇猛跌至500甚至下探至300多元，但自己不設停損持續利用零股買進...

海悅營收／代銷業績爆發 上半年39.37億元、年增95％

海悅（2348）5日公告，6月營收6.23億元，年增8.8％；第2季營收16.6億元，年增21.16％；累計上半年營收3...

泛用樹脂漲 台化、國喬補

在買氣增強下，泛用樹脂包括聚苯乙烯（PS）、ABS和聚丙烯（PP）近一周各有每公噸5至10美元漲價，供應商如台化（132...

志強上半年營收增23%

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（4）日公布6月合併營收15.11億元，月減11.6%、年增39.5%，為連續...

鳳凰跨界 首家飯店試營運

鳳凰（5706）版圖再擴大，正式跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」啟動試營運。鳳凰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。