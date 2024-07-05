海悅營收／6月6.2億元 累計上半年逾39億元、大增逾95%

海悅（2348）5日公告6月合併營收6.23億元、年增率8.8％，第2季合併營收16.6億元、年增率21.16%，累計上半年合併營收39.37億元，年增率95.31％。

海悅代銷接案策略跟隨產業發展的移動，看好就業市場的剛性需求，配合人口移入與當地住宅需求，公司慎選代銷建案提供住宅產品，憑藉大數據分析購屋市場需求，精準投放行銷。

海悅國際指出，在消費者購屋信心回溫下，受惠全國代銷建案，包含台北市「國雄中正」、「璞真之道」；新北市「宏國青田」、「佳元植」；桃園市「美術水公園」、「興富發鉑悅」、「竹城中州」、「大華首捷」、「大華菁耕」；新竹市「竹科臻邦」、「浩瀚森PARK」、「利晉曙光」。

台中市「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「敦泰一境」、「櫻花昕光之櫻」、「展裕丰格」、「國雄無双」、「浩瀚湖濱城」；台南市「煌聖迎曦」、「春福天綻」、「浩瀚無極」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「春福.一遇」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「隆大鳯凰Villa」、「華友聯Power City」、「三發首席大院」等持續貢獻，帶動海悅6月合併營收年月雙增，第2季與上半年合併營收年增率各達21.16％與95.31％。

海悅指出，近年跨足不動產開發事業，並以策略聯盟型式持續且深度與理念契合建商共同開發，去年台中「達麗創世紀」啟動交屋挹注的成績，顯示轉投資收益的正向表現。

另外台南新市區「世界南科A」、「世界南科B」熱銷，延續海悅建案口碑效益，及看好南科重鎮就業人口居住需求，下半年將於928檔期規劃推出「世界南科C」建案，該案總銷金額約30億元，「世界南科」系列會以永續服務里程碑邁進。

海悅表示，隨著建案銷售展望正向，加上「擎天森林」與「新莊海悅花園」接續依據完工交屋挹注，公司將以增加多元及中長期的獲利來源作為企業發展策略。

海悅持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，攜手台灣營建研究院、台灣幸福健築協會，打造「海悅國際大樓」成為台灣新建雙白金永續建築；「海悅國際大樓」位於台北市中山南北路與忠孝東西路的十字核心角地，為五鐵共構台北站前廣場地標，預計於2027年底完工。