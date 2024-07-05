血癌新藥美國銷售挹注 藥華藥6月營收創歷年新高
高價生技股、新藥公司藥華藥今天公告6月營收為新台幣8.5億元，年增66.63%，創歷年新高，主要受惠於罕見血癌新藥Ropeg的美國銷售挹注。
藥華藥今年第2季營收逾23億元，年增82.35%，上半年累計營收已近40億元，年增83.97%。藥華藥表示，Ropeg在美國市場銷售表現出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長，為公司今年整體營運奠定基礎。
藥華藥表示，公司深化美國市場布局，已組建美國團隊，近期拔擢今年4月加入藥華藥美國團隊，擔任醫學事務主任的羅伯蓋勒（Robert B. Geller）晉升為藥華藥美國子公司總經理，將帶領團隊擴大Ropeg市場滲透率，期能提升醫師和病患用藥的意願。
藥華藥執行長林國鐘表示，美國團隊將全力推動Ropeg在美國市場的持續成長，同時擴大藥華藥在美國骨髓增生性腫瘤（MPN）醫病社群的影響力，以實現全球化戰略。
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