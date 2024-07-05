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一張100萬一股1千塊…他台積電「零股塔」計畫：存4年帳上獲利50幾萬！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享花費4年用零股持續買進台積電（2230），帳上獲利達50幾萬。記者林俊良／攝影
網友分享花費4年用零股持續買進台積電（2230），帳上獲利達50幾萬。記者林俊良／攝影

台積電（2330）4日開盤即跳空站上千元，寫下破千元的歷史一刻，市值進逼26兆元，是台股市值最高上市公司紀錄，成為台股第18個千金股。

Dcard一篇題為「分享 台積電零股塔計畫」的文章，作者在內文提及「台積電一直以來都是我持續買進的標的，不預設高點、不停損、不停利、目前堅持了快四年，終於有可觀的報酬」！

原PO說明，自己從2020年當時台積電股價435元開始進場買零股，一路上漲至600多；中間當然也遇到跌勢兇猛跌至500甚至下探至300多元，但自己不設停損持續利用零股買進，「那時候真的會跌到什麼時候都不知道，反正就資金分很多批一直買，不用管手續費，本多終勝，本不多也能利用零股，資金分配，一路承接，硬買到漲」

直到近期終於股價站千元，帳面上的獲利高達50幾萬，原PO認為，會選擇台積電是因為它是科技進步的重要推手，現在所有人的日常都離不開台積電的晶片，未來AI需求也會越來越大，況且台積電還有許多廠都還在建置中，很多實際營收根本都沒有出來，且台積電擁有領先技術的護城河，直言「沒有不買進的理由，也沒有賣出的理由。」

貼文一出，許多網友紛紛留言「穩健的公司就是持續買進 沒在跟他停損的 恭喜你」、「可以買到1000多股真是厲害」、「除了羨慕還是羨慕」、「真的是積少成多，不賭又有毅力」、「能堅持真的厲害」。

2330台積電 AI 半導體

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