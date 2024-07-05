新光金現增 每股8.3元

新光金（2888）為強化子公司新光人壽資本，董事會決議辦理16.7億股現金增資，昨（4）日定價出爐，每股發行價8.3元，可募集資金約138.6億元，若以新光金昨日收盤價為10.4元估算，等於「打八折」。

新光金3月29日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，主要用於因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，強化新光金及子公司資本結構，此案於5月20日經主管機關核准生效。

新光金昨日公告，現增普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，發行總金額達138.6億元，其中75％由原股東按認股基準日股東持股比率認購，每千股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10％，以公開申購方式對外公開承銷，員工認股約15％，原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。

新光金表示，本次增資資金將用於因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，強化公司及子公司資本結構。

現金增資認股基準日為7月19日，最後過戶日落在7月14日，原股東及員工繳納期間為7月23日至7月31日，特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，增資基準日預訂為8月7日，若有異動，擬由董事長調整之。

據公告，新壽2023年6月底RBC（資本適足率）跌破200%到184.38%，同年12月底再進一步降到176.37%，2024年6月底預估仍將低於200%；淨值比則維持約4%左右。如今金管會已核定新光人壽財業務改善計畫，新壽預計將在8月底完成150億元現增和發債，預計2024年12月底公布的RBC將達標，一旦達標後將可適用2026年接軌TW-ICS，包括給予15年過渡化措施等。