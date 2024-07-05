鳳凰跨界 首家飯店試營運
鳳凰（5706）版圖再擴大，正式跨足觀光旅宿市場，與天成飯店集團攜手打造新飯店品牌「天成逸旅-舶寓高雄」啟動試營運。鳳凰總經理卞傑民昨（4）日表示，「天成逸旅-舶寓高雄」首年住房率目標85%，目標平均房價訂在5,000元以上，主客群鎖定在30～55歲之間。另外，雙方另一個合作項目「天成文旅-曉琉球」預計明年上半年開出。
「天成逸旅-舶寓高雄」是鳳凰旅遊集團斥資5億元投資興建，並委由天成飯店集團經營管理，兩大集團攜手合作，尚未正式開幕就已成為矚目焦點。飯店共規劃了28間各具特色的客房，主打「游港都、緻生活」的主題，融合海港、貨櫃、船舶的設計概念，外觀以貨櫃堆疊的意象，傳遞高雄港都的現代韻味風情，也象徴來自各地的旅人在此宿泊靠岸。
此外，兩大集團另一個合作項目，是在小琉球打造首家飯店「天成文旅-曉琉球」，預計2025年上半年開幕。
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