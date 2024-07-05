志強上半年營收增23%

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（4）日公布6月合併營收15.11億元，月減11.6%、年增39.5%，為連續六個月呈年增正成長走勢；累計上半年合併營收89.48億元、年增23.8%，續創歷史同期新高。

展望整體製鞋產業景氣，志強董事長陳維家稍早在股東常會中表示，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助於今年訂單回溫。

而今年巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求也明顯回溫，近期志強明顯感受接單動能走強，上半年稼動率100%，預期下半年也會比上半年好。法人估，志強全年營收應有二位數成長，獲利也有機會較去年翻倍增長。

志強第1季合併稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。而第2季合併營收49.35億元，季增23.2%、年增27.7%，創單季同期新高及歷史次高。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01%，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。