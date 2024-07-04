航空四雄布局 各顯神通

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

迎接航空黃金時代，航空四雄各顯神通。老字號華航（2610）、長榮航客、貨運左右開弓，今年業績大爆發；星宇航空加速布局長程線，強化亞洲區間航線；台灣虎航以亞洲區為主軸，已經是國內航空業的日本王，朝「亞洲最佳低成本航空」目標前進。

華航今年整體客運班次較去年同期增加25%，進入第3季旺季，暑期全航線訂位率達九成，7月14日起增直飛西雅圖航線，北美版圖擴展為六個航點；8月開始18架貨機起飛，推升下半年營收、獲利衝高。

長榮航空今年第九架777F貨機加入，成為推升營收新動能，5月貨運營收達43.2億元，年增38.24%；客運部分，長榮航是國內北美線市占率一哥，亞洲線布局綿密，第3季的訂位狀況相當好 。

星宇去年轉虧為盈，今年會比去年更好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準；台灣虎航競爭力在解封後完全發威，2024年首季繳出史上最好成績單，8月將正式轉上市掛牌。

台灣虎航 長榮航空

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