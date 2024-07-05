泛用樹脂漲 台化、國喬補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
市場看好台化、國喬和台達化營運下半年銷售表現。 聯合報系資料照片
市場看好台化、國喬和台達化營運下半年銷售表現。 聯合報系資料照片

在買氣增強下，泛用樹脂包括聚苯乙烯（PS）、ABS和聚丙烯（PP）近一周各有每公噸5至10美元漲價，供應商如台化（1326）、國喬和台達化營運將受益。目前市場並看好下半年銷售表現。

業內人士表示，觀察近日油市變化，受惠於美國出口強勁，上周美國原油庫存大幅減少1,220萬桶，且降幅遠超出預期，加上汽油等成品油也因需求增加而庫存下降，激勵期貨走揚。

五大泛用樹脂近一周報價變化情況
五大泛用樹脂近一周報價變化情況

以3日為例，美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.07美元，收在每桶83.88美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨也漲價1.1美元，收於每桶87.34美元，進而吸引泛用樹脂下游買盤進場。其中，包括使用在沙灘鞋、3C家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），和做為家電外殼和汽車內裝用料的ABS，本周分別上漲每公噸5美元、10美元；而醫療器材用料聚丙烯（PP）也上漲每公噸5美元。

聚乙烯（PE）三大品項方面，塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）和使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）持平；做為農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸5美元。至於建築用料聚氯乙烯（PVC）因下游觀望心態轉濃，下挫每公噸30美元。

業者並指出，就經濟前景來看，世界三大經濟體歐、美、中表現平穩，歐洲央行於6月7日率先啟動降息循環，歐元區5月份PMI攀至47.3，對比4月增加1.6。而標普全球（S&PGlobal）公布美國5月份PMI為51.3進入擴張區間。

同時，中國大陸持續推出提振房地產政策，以及家電、汽車汰舊換新措施，有望進一步刺激內需，帶動第3季石化產品銷售增長。

乙烯 期貨 美國

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