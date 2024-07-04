航空業今年獲利挑戰新高 華航、長榮航有望大豐收

航空業「黃金時代」起飛第一年！航空產業高層表示，今年將會急速攀升，三大利多包括客運、貨運都價量齊揚，貨運運價飆漲至疫情的天花板，油價維持穩定，今年會是大豐收的一年。法人估華航（2610）、長榮航今年營收、獲利都有望挑戰歷史新高。

指標航空公司表示，客運恢復後，航空業出現嚴重缺機，以「能在天空飛的，就不會讓它留在地上」形容市場熱絡盛況，今年是航空黃金時代第一年，包括各種成本上揚、消費者在疫後消費心態改變，低票價回不去，客運量增、價不跌，整體營收向上。

貨運表現更威，原本就有AI需求撐腰，但AI需求比預期還要大量。跟過去電子貨品不同，現在都是AI伺服器搭飛機，體積大、重量重，航空貨運的運能立即供不應求，現在只有要有新貨機，大家都搶著訂艙位。

航空產業高層指出，目前航空貨運榮景前所未有，高單價的AI伺服器等商品全面出貨，一些高階AI伺服器重量達100公斤，而運價現在飆漲到1公斤455元，貨運量價齊揚，航空產業將擺脫過去20、30年的震盪循環，迎向好幾年的黃金時代。

航空高層進一步分析，航空業熱絡與電子業發達有密切關係。台積電成為半導體的出貨中心，加上台灣是AI上下游供應鏈，出貨熱絡，航空業也是受惠AI的一份子。

法人指出華航全年業績再度出現想像空間，配合機隊汰舊計畫，華航今年有三架777F貨機交機，6月、7月、8月各有一架貨機交機，才開張接生意，已經有一堆業者捧錢來訂艙位。

長榮航空今年上半年有一架777F貨機交機，新機加入後，長榮航共有九架貨機，貨運占營收比重明顯成長，2026年起還將陸續執行三架777-300ER改裝為貨機，也將成推升營收的動能。