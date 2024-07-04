富邦媒攻暑假兩大商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

暑假是零售業大旺季，本土最大電商富邦媒（8454）旗下momo購物網強攻暑假兩大商機，包括旅遊周邊用品與夏季高溫帶動的涼夏商機。

momo購物網指出，上半年婦幼商品買氣持續成長，指標品牌更繳出雙位數成長佳績。夏季高溫更讓「涼夏」業績起跑，涼夏兒童戶外用品、輕薄尿布、涼感嬰兒寢具躍升選購焦點。

此外，旅遊商機持續飆升，加上暑假來臨，再掀一波出遊潮。momo購物網統計，年初至今全站「行李箱」狂銷破16萬顆，堆疊起來超過300座台北101的高度。並在近期舉辦快閃箱包物促銷活動，帶動一波商機。

momo購物網指出，家庭親子外出用品6月買氣年增突破雙位數成長，但今年夏季高溫，透氣汽座、防曬推車、風扇坐墊等涼夏外出用品都是近期熱門焦點。

momo 購物網 高溫

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