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鮮活果汁6月營收4.14億元 年減逾25%

中央社／ 台北4日電

食品股后鮮活果汁-KY今天公告6月營收為新台幣4.14億元，年減25.63%，因中國大陸多處暴雨影響消費，使營收較去年同期減少；今年上半年累計營收為20.67億元，年減11.12%。

鮮活果汁表示，6月因酷暑來臨，中國大陸頻繁出現創記錄的季節性高溫，手搖茶飲需求顯著，較5月營收月增20.73%，但中國茶飲市場受經濟環境因素影響，導致民生消費力減弱，同時茶飲行業皆進行成本壓縮，導致銷售金額減少；加上適逢雨季多處暴雨，影響消費，6月營收較去年同期減少。

隨著消費趨勢的變化，冷凍產品需求逐年顯現，公司升級和擴展冷凍產線及倉儲設施，目前四廠皆具備冷凍產品生產能力，以滿足客戶需求。另外，鮮活果汁打入大型量販通路的預包裝產品，在市場獲得迴響，公司將審慎觀察市場走向，靈活調整策略，擴大市占率。

展望今年下半年，鮮活果汁表示，公司擁有昆山、天津、廣東與廣西4座廠合計年產能15.5萬噸的優勢，並進一步優化供應鏈管理，提高整體營運效率，因此站穩中國大陸茶飲供應商領導地位，也必須滿足消費者對天然及新鮮產品的需求，以期能穩健發展。

消費 營收

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