新光金現增價每股8.3元 預計募集138.6億元

新光金今日正式對外公布現金增資每股將以8.3元訂價，發行16.7億普通股，現金增資認股基準日為7月19日， 最後過戶日為7月14日，其中股款繳納期間，原股東及員工繳納期間為7月23日至31日，特定人認股繳款期間則從8月1日起，至7日為止，必要時得延長，增資基準日將訂在8月7日，新光金並以在今年8月底止，讓新壽的RBC能達陣200%的目標。

由於人壽獲利轉佳，再加上現金增資案獲金管會放行、8月底有望達標200%等利多消息激勵，股價日前已站上每股10元的面額之上，若以新光金今日收盤價10.4元來看，和現金增資價每股8.3元換算，溢價空間等於高達25%，不論是原股東或員工，等於參加現增的話，都有25%的獲利空間，也更增認購意願，而原股東及員工認購不足的部分，才會洽特定人認購，因此，會否等不到洽特定人，在原股東及員工認購的部分，就已全部認光，也引市場矚目。

新光金董事長魏寶生日前接受本報訪問時，已特別指出新光金的現金增資案一定「開大門走大路」，先讓原股東及員工認購，之後才會洽特定人：「一切按照法律規定來！」這也意謂著接下來新壽獲得的資金挹注，會直接從新光金對新壽的注資來進行，不會再有其他的方式。