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近40萬股東看過來！富邦金7月19日除息 8月21日發放股息

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
擁有近40萬名股東的富邦金控（2881）4日宣布，7月19日為現金股利除息交易日，7月27日為現金股利除息基準日，8月21日為現金股利發放日。富邦金控。圖／聯合報系資料照片
擁有近40萬名股東的富邦金控（2881）4日宣布，7月19日為現金股利除息交易日，7月27日為現金股利除息基準日，8月21日為現金股利發放日。富邦金控。圖／聯合報系資料照片

擁有近40萬名股東的富邦金控（2881）4日宣布，7月19日為現金股利除息交易日，7月27日為現金股利除息基準日，8月21日為現金股利發放日。

富邦金控2023年現金股利包括普通股每股現金股利2.5元、甲種特別股現金股利每股約2.66093836元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於8月21日發放。

富邦金控6月14日股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元。

富邦金控今日公告指出，股票股利部分，因6月14日股東常會同步通過補選獨立董事選舉案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控2023年稅後純益為660.17億元，每股稅後純益（EPS）為4.80元，為金控業獲利雙冠王，並連續15年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，今年擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5%。

富邦金控 股利

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