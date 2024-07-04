台泥評等「twA+」 中華信評：對大陸市場曝險仍顯著

中華信評今天確認台灣水泥股份有限公司 (台泥（1101）) 的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。台泥長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評指出，台泥的評等結果反映該公司因身為國內最大的水泥製造商而享有的地位、在中國大陸南方重點省份中令人滿意的市場地位，以及跨足非水泥業務的多元化布局與水泥業務有所擴大的營運版圖。台泥的評等結果亦反映該公司因擁有具高價值的土地與投資性不動產部位而享有良好的財務彈性。台泥對較為波動的大陸市場依然顯著的曝險、水泥業具有的產品標準化與需求波動偏高的特性，以及該公司綠色相關業務仍較弱的獲利能力，則為該公司評等的限制因素。

此外，中華信評預測，台泥的借款將維持相對較高的水準以支應其高額投資，該公司在2024年至2025年間的借款對EBITDA比將因此維持在2.5倍至3.0倍之間。