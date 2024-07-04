中信金（2891）趁所謂高檔賣掉股票的人…少賺了多少？ 肥羊：母雞還能生蛋何必急著吃肉

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

有團員給我看對帳單，獲利已經高達70%，炒金融股就是這麼好賺，他想趁著今天金融股回檔，賣掉股票，我是看不出今天金融股哪裡回檔，我股票資產已經到達7138.4萬，創下歷史新高，每天股票資產都創歷史新高，只有更高，沒有最高！

你要賣股票，我沒意見，請問是你兒子娶媳婦呢，還是要買房子呢，如果都沒有，你賣掉股票做啥呢，等著通貨膨脹，讓鈔票貶值嗎，年底川普要當選總統了，全球通膨不是偶然，而是必然。

我雖然也常賣股票，但那是因為我有資金需求，這2年是因為要還清3次的借錢炒股，總計2700萬，更早之前，則是為了買富邦國泰，賣掉中信，我賣掉股票的每一塊錢，都已經詳細規劃好用途，你呢，你賣掉股票後的鈔票，打算拿來做啥呢？

想趁著股價高檔賣股票的人，最後只會面臨一個問題，股價更高了，2017年跟我一起炒中信金的團員很多，目前還活著的剩多少呢，99%團員的中信金都賣光了，只剩1%的人還在堅持著，請問這99%趁高檔賣中信金的團員，他們少賺多少呢？

高檔是不可測的，但低檔卻可以預期，與其趁著高檔賣股票，不如趁著低檔借錢炒股，只要母雞還能生蛋，你又何必急著吃雞肉呢？

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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