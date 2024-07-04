華城股價首次站上千元 帶動重電族群勁揚

重電廠華城電機變壓器受惠外銷美國訂單拉貨，未來5至8年成長可期，華城今天盤中股價站上千元大關，再創歷史新天價，漲幅超過3%，漲30元，總市值超過新台幣2610億元。

華城股價站上千元，也是重電族群第一個站上千元的個股。

受到華城股價站上千元比價效應激勵，士電盤中股價也重返300元之上，漲幅逾3%，中興電盤中突破200元，大漲逾8%，亞力盤中漲幅逾6%。

華城表示，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為目前及未來3大主要成長動能，華城未來5年至8年持續成長，公司持續擴充產能，滿足市場需求。

展望變壓器市況，華城指出，淨零碳排、能源轉型、電網強韌等全球趨勢及政策推動，電力設備供需失衡且交期拉長，2022年開始變壓器市場快速成長，預期到2035年，變壓器年複合成長率可到7%至8%。

展望今年，華城評估業績和獲利可較2023年成長，持續增加外銷訂單，今年華城產能增加幅度起碼3成到4成規模。

華城今年前5月外銷業績占比約45%至50%，市場人士評估，華城2025年外銷比重可超過5成，目前華城外銷到美國變壓器業績占整體外銷比重已超過80%。