千元後台積電（2330）最小跳動變成5元！ 專家：1拆100重回10塊人人買得起好不好？
台積電（2330）上千元後，每次最小跳動是5元，以台積電目前佔台股31.8%的比重計算，相當於台積電每跳動一次就會影響台股37.5點。所以攤開1分K，可以發現目前加權指數變成一條蜈蚣。
為避免股民中午用餐看到此畫面引起不適，建議台積電嘗試股票分割，不是1拆5，也不是1拆10，而是超英趕美，堪稱偉大創舉的1拆100。
如此一來，台積電將直接重回10塊錢，成為上至法人，下至各大鄉鎮菜市場，人人都買得起的新一代台灣價值概念股。
大家說，豪不豪（好不好）？
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言