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千元後台積電（2330）最小跳動變成5元！ 專家：1拆100重回10塊人人買得起好不好？

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電（2330）上千元後，每次最小跳動是5元，以台積電目前佔台股31.8%的比重計算，相當於台積電每跳動一次就會影響台股37.5點。所以攤開1分K，可以發現目前加權指數變成一條蜈蚣。

為避免股民中午用餐看到此畫面引起不適，建議台積電嘗試股票分割，不是1拆5，也不是1拆10，而是超英趕美，堪稱偉大創舉的1拆100。

如此一來，台積電將直接重回10塊錢，成為上至法人，下至各大鄉鎮菜市場，人人都買得起的新一代台灣價值概念股。

大家說，豪不豪（好不好）？

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電

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這一次，我學乖了，我會死死抱住台積電到它2000元的那天，打死我都不放手！

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