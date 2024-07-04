死抱台積電（2330）沒兩千元絕對不放手！ 專家：當年甚至不信它能漲回150塊

恭喜台積電成為千金股！

我在1998年還是研究生時期曾經買進我人生中的第一張台積電，當時股價才150元，當年買進時告訴自己要長期持有個十年，但才不過抱幾個月就遇到台股從萬點以上崩跌到剩下三千多，台積電剩下60元...

我當時完全無法想像這家公司要怎麼漲回150元以上，別說十年了，連一年我都等不了，原來長期投資的計畫被第一次遇到的台股大崩盤給嚇到全拋到腦後，在擔心台積電股價繼續跌到剩下兩三萬的恐懼下我停損出清了...

當時還稚嫩的我，完全無法想像台積電有天不只會漲回來，還有天會漲破1000元。而且更驚人的是，當時的一張台積電在多年配股後會成為5.84張，也就是說當年跌到剩下六萬元的台積電在今天會成為近600萬，若再加上歷年股息絕對是超過100倍以上的報酬...

這一次，我學乖了，我會死死抱住台積電到它2000元的那天，打死我都不放手！

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