30萬股東看過來 中華電信領頭除息秀今日登場

電信三雄除息秀起跑，電信龍頭中華電信（2412）帶頭於4日除息交易，每股將配發現金股利4.758元，總共將發出369.1億元，現金股利發放日為8月8日，中華電信超過30萬股東可望笑領鼓勵紅包。

過去電信三雄年度現金股利都超過600億元水準，2017年最高現金股利高達658億元，直到2018年499元殺價戰，影響電信業者獲利能力，也連帶影響股利水準，2020年跌破600億元大關，直到5G開台後，5G滲透率逐年提高，同時提升平均每人帳單金額，2023年電信業獲利終於轉佳，結束499元殺價戰對電信產業傷筋動骨長達五年的影響，2024年將發出的股利重返600億元水準，也創近五年新高。

中華電信日前公布前5月營收達909.5億元，年增2.2%，財測達成率99.6%至100.2%；營業淨利為199.9億元，財測達成率105.4%至106.5%；稅前盈餘為201.1億元，財測達成率105.5%至106.6%；歸屬母公司業主淨利為157.7億元，年減2.7%，財測達成率105.0%至106.7%；每股稅後純益2.03元，財測達成率105.0%至106.7%；優於財測目標。單月及累計每股稅後純益蟬聯電信每股獲利王。

截至5月底，中華電信行動通信總客戶數達1,329.6萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4%，已連續41個月成長；光世代寬頻用戶數為382.7萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達140.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

中華電信指出，深耕數位生態圈的經營成果卓著，中華電信指出，除善用AI數據管理打造Hami Video針對不同群眾提供多元內容，獲選資策會產業情報研究所（MIC）台灣影音觀看行為調查之「訂閱國內平台」第一名及電信業者OTT品牌排行第一名，更憑藉AI、大數據及5G技術積極推動智慧城市發展，與苗栗縣政府合作「智慧運輸系統發展建設計畫」，導入AI車流影像技術、動態號誌控制及設置智慧公車站牌，提升交通效率、增強交通安全性與便利性，再創智慧交通新標竿。