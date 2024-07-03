大魯閣私募 三立董座入股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大魯閣（1432）私募案引進策略性投資人三立電視董事長張榮華，並透過改派取得一席董事。張榮華近年陸續接手「埔心牧場」、入主位於台南的「頑皮世界」，擴大對休閒娛樂事業的投資，此次是以個人名義認下大魯閣私募，未來雙方可望在休閒娛樂領域有更多交流與合作。

大魯閣此次私募總金額為2.61億元，在應募人名單上，赫見三立電視董事長張榮華，認購金額達7,250萬元，占此次私募持股比重27.78%。大魯閣完成增資後，張榮華持股大魯閣股權約4.63%。大魯閣昨（3）日並公告董事代表人異動，改派三立電視董事長室特助馬震偉出任董事。

大魯閣今年第一次私募普通股案已在上月底完成，為到美國發展運動休閒市場業務做好資金準備，公司表示，美國人相當重視休閒運動，美國商場常見的運動娛樂型場所有健身房、保齡球館、電玩遊戲空間、運動酒吧、彈跳床等，但沒有以棒壘球為主題的娛樂休閒空間。大魯閣規劃的娛樂型棒壘球打擊場，提供了新的差異化選擇。

大魯閣 張榮華 運動

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