羅昇6月營收 連二月走揚

羅昇（8374）積極推展機器人與AI智動化布局，帶動營運前景看俏，近期營收已連續二個月呈年增走勢，累計上半年合併營收14.69億元、年減7.9%，年減幅也持續收斂中，法人估，下半年有機會回到成長軌道。

羅昇在機器人議題帶動下，昨（3）日股價再度攻頂，以109元、上漲9.6元漲停作收，已連續第四根漲停，並躋身百元俱樂部。羅昇自結6月合併營收2.55億元，月減5.4%、年增2.2%，已連續二月呈年增正成長。

今年台北國際電腦展COMPUTEX，羅昇結合代理原廠與子公司展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案及能源監控管理系統，打造AI與ESG時代的智慧產線，助力製造業達成淨零碳排目標，市場反應熱烈。

羅昇為佳世達集團旗下企業，主要業務為變頻器／自動化驅動控制系統、自動化傳動系統控制器及監控系統的通路貿易，並攜手工業電腦大廠友通強化布局AI智動化領域，業務前景持續受到市場矚目。

羅昇日前剛與母公司友通宣布，共同投資台灣最大的捆包機業者怡進工業，主要基於強化AI智動化布局，和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，形成產品與通路資源互補。

羅昇及友通預計以12.5億元共取得怡進70.65%股權，其中羅昇持有39%、友通則持有31.65%股權。