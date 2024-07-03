遠雄港擴廠 年底完工

遠雄港（5607）旗下的「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟新建工程昨（3）日上梁典禮，台灣唯一空港自由貿易港區積極爭取國際大型廠商進駐，已形成AI晶片產業聚落，隨著市場需求急速增加，進行擴建加值廠房H棟預計今年底完成興建工程。

遠雄港董事長葉鈞耀表示，遠雄航空自由貿易港區為台灣七個自由港區中的唯一空港，2023年7月12日啟用第二階段的加值園區加值廠房C、D、E、F四棟後，再擴充了加值廠房H棟，預計年底完成。

遠雄航空自由貿易港區在亞洲航空運輸線上具絕對地理優勢，葉鈞耀進一步指出，遠雄航空自由貿易港區位處桃園航空城之核心蛋黃區，自由港區又為「境內關外」保稅區域，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，且屬於桃園機場管制區的延伸，為台灣目前最具效率的園區之一。

遠雄港營運以來已有眾多跨國企業進駐，涵蓋半導體設備商及全球知名的物流業者，包括荷蘭商艾司摩爾、美商柯磊KLA、德國郵政DHL、日商近鐵KWE、美商海盜船科技、鴻海集團等，現行共有34家港區事業進駐，其中有13家屬於全球性頂尖跨國企業。