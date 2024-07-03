中鋼推低價盤元 每公噸調降1,500元 吸引下游

中鋼（2002）昨（3）日規劃低價盤元專案，每公噸再跌1,500元，同時配售比率提高到150%，預期朝友、晉禾等主力廠受惠，全案並凸顯中鋼盤元賣不動，銷售壓力大增，因此祭出更多利基吸引下游埋單，能否奏效有待觀察。

中鋼上月20日以平盤為第3季棒線定調，二周來下游客戶反應冷淡，主因在於大陸與越南線材更便宜，用戶買不下手，加上螺絲海外接單持續低迷，加工廠不急著用料、下單速度牛步，中鋼急如熱鍋上的螞蟻。

為對應市場變化，昨天中鋼證實規劃低價盤元專案，針對1018與1022材質的低碳盤元，每公噸再降1,500元，同時配售比例提高到150%，也就是買100公噸原價棒線，可用優惠價格再買150公噸，藉以平衡總成本。

上市鋼廠主管得知訊息，異口同聲說，這代表中鋼棒線銷售撞牆了，因為第2季配售比僅有130%，第3季提高到150%，中鋼積極求量的意圖再明顯不過。

中鋼指出，專案內容歷經長時間討論，在昨天最後一刻才拍板，此次適用的低碳盤元以1018與1022材質（即18與22A）為主，尺寸為5.5～8mm，主要以中鋼高爐A料低碳CQ料為主，客戶若有需求也可轉換為中龍電爐A料低碳盤元，優惠條件相同。

此案適用目標為小螺絲用戶為主力，希望能夠協助客戶提升競爭力，因此規格配售比例較上一季大幅提升。

上櫃螺絲廠主管表示，上個月的台灣螺絲扣件展海外客戶明顯減少，當時就感到事情不妙，如今時序進到7月，歐美各主要企業陸續暑休，交易動能停滯，「螺絲業已經連壞六個季度」，等待景氣復甦遙遙無期，令人灰心。