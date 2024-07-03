機車廠旺季 三雄搶市

暑假機車旺季到，三車廠下重手搶市。龍頭品牌三陽（2206）打出購車補助，力守四成高市占率；中華車eMoving可選擇終身免資費方案；宏佳騰不只祭出促銷方案，同時即將發表新車款，催動暑假機車市場戰情升溫，各車廠分別搶攻上看50億元的市場商機。

7月正逢暑期購車季，無論是畢業求職的新鮮人有購買機車的需求，對應開學的學生族群購車需求也相當強勁，根據統計，單月機車市場規模上看7萬輛，因此從6月開始，各家機車業者即摩拳擦掌，推出各種促銷案，積極搶攻年度最大旺季。

三陽今年前六月的機車銷售市占率達到四成，為了進一步搶攻暑假需求，7月打出多款當紅機種加碼購車金優惠3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助11,300元，並搭配分期24期0利率，其中，現金與分期同價。

三陽也趁著父親節前夕提前開跑父親節加碼活動，熱門車款JET打出24期免利息，前提是現金分期同價；購車金10,000元，將直接扣除；搭配父親節汰舊再加碼2,000元，多元金額優惠的刺激下，預期三洋的7月銷售表現可望更亮眼。

中華車以電動機車為主力，提供充電、電池交換等多元能源補充方案。中華車指出，6月起宣布旗下車款每月最低199元隨你騎方案。帶動銷售相較上個月成長近250%，7月加碼宣布充電機車勁炫125可以選擇終身免資費方案，搭配政府補助只要51,100元起，不論是車價或是電池資費，支持民眾以務實的價格，串聯綠能運輸最後一哩路。

宏佳騰油、電雙重促銷方案，「雙標之王好暑價STR最高折$5,000元」、「暢銷車款60期分期低利率輕鬆購」、「指定電車獨家加碼$499元新購資費，最高再折$16,000元」等購車方案上線，此外近期上市的Brera X、EV-C1將辦新北、台中巡迴試駕會，也對宏佳騰暑假檔期銷售有效挹注買氣。