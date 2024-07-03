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淡季不淡 慧洋自結上半年每股獲利4.31元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）6月自結每股稅前盈餘為0.83元，6月營業利益率近四成，創下今年新高；累計自結每股稅前盈餘為4.31元。

6月合併營收為新台幣18.34億元，累計上半年營收為102.24億元，分別年增20%及23%，並同步公告自結獲利，6月單月營業利益為7.24億元，稅前盈餘則為6.18億元，自結每股稅前盈餘為0.83元。

累計上半年營業利益為35.48億元，稅前盈餘為32.15億元，自結每股稅前盈餘為4.31元，散裝市場在今年農曆春節期間呈現淡季不淡，運價指數基期較高，而第2季傳統旺季指數表現穩健，挹注上半年獲利成長。

慧洋指出，5月份下旬中小型運價指數雖微幅下滑，自6月份起又逐漸回升，第2季整體而言屬穩定向上，公司6月份營業利益率高達39%，為今年以來新高，第2季平均則為38%。今年以來受到各地政經狀況不穩定的影響，烏俄戰事延宕、紅海危機難解，使得全球船舶周轉率下降，再加上今年散裝新造船交付量偏低，慧洋樂觀後市表現。

船隊營運方面，今年4艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成，慧洋長期佈局節能船舶，自2022下半年以來，所有新造船皆為符合NOx第三期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。

展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，市場即將邁入7、8月歐美市場暑假，然截至6月底各類型散裝運價指數並未明顯下滑，仍可望維持一定營運表現，而慧洋亦將依市況適度處分老舊船舶，不僅維持船隊運力最佳狀態，亦可適度優化財務結構，朝全節能船隊目標持續邁進。

慧洋 營收 造船

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