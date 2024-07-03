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開發金爆量逾16萬張強勢完成填息 奪台股成交量第一名

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

擁82萬股東的開發金（2883）今天9點半後股價開始強攻，9點半時先帶量攻上15.1元的填息價，順利完成填息，之後更節節走高，至11點半時急拉1元、漲逾7%，11點51分後的1分鐘內更灌進上萬張成交量，至午盤時成交量爆出14萬張，衝上今天台股成交量第一大；而擁48萬股東的國泰金（2882）今也大漲逾5%，股價衝上60元，同樣順利完成填息，兩人氣股強攻，同日改寫兩年新高，引發市場關注。

開發金7月1日除息0.5元現金，兩個交易日雖有填息表現，仍並未完全填息，惟今天早盤一舉攻上15.1元，順利完成填息。受惠近期金融除息大戲登場，金融存股族也開始動起來，國泰金、兆豐金今天皆大漲逾4%，三檔股息殖利率原本都逾3%。

開發金5月自結稅後純益22.72億元，前五月稅後純益達129.11億元，較去年同期成長159％，每股稅後純益0.77元。國泰金今年前5月稅後獲利已正式突破500億元，達588.1億元，每股盈餘4.07元，更賺贏去年全年。

國泰金 開發金

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