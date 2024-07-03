外資指 Nike 利空提供買進機會 紡織股王儒鴻股價大漲

紡織股王儒鴻（1476）走出耐吉（Nike）財報與財測失色的陰霾，3日股價大漲，盤中一路震盪走高來到518元，漲幅4.3%。有美系外資出具報告表示，儒鴻以其多元化的客戶為基礎，加上新興品牌增長強勁抵銷主流品牌的疲弱，Nike財報疲弱使儒鴻股價回落，反而提供回檔買進機會。對儒鴻維持買進評等、目標價650元。

儒鴻股價大漲也帶動上市紡織類股指數的表現，盤中來到676.69點，漲幅1.68%，創35個月來新高位置，並帶動低價紡織股表現，包括大東（1441）、力鵬（1447）股價攻頂。

該外資報告指出，Nike疲弱的預測導致市場對相關台灣供應商的信心下滑，擔心可能會有訂單減少的風險。對台灣紡織業的影響，Nike正處於一個轉型年，但一方面業界對該品牌客戶的預期已相當低，大多數供應商已經向市場報告了來自這一品牌的訂單弱勢，另一方面，儒鴻屬於客戶基礎多元化的運動服裝供應商，其新興品牌的增長強勁將抵銷主流品牌的疲弱。

該外資表示，儒鴻已經度過2023年最糟糕的時期，從2023年下半年開始看到逐步的訂單恢復，其主要品牌客戶庫存調整快速，並在下行周期後，更積極地向關鍵供應商下訂單，而儒鴻強大的產品創新將持續幫助公司與品牌形成密切聯繫，抵禦競爭。