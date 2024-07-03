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晶碩6月營收不如預期 股價滑鐵盧重摔逾9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）6月營收反映618檔期出貨高峰已過，單月營收5.09億元，年減8.39%、月減16.94%，由於不如市場預期，造成3日股價重挫，盤中來到448.5元，跌幅逾9%，一舉摜破5日、月線、季線支撐，寫下近兩個多月來新低價。

晶碩表示，由於代工品牌618檔期訂單出貨高峰落在5月，墊高比較基期，加上今年自有品牌的618檔期出貨也提前至5月下旬，因此整體營收表現不如去年同期與上月。不過，第2季營收16.37億元，年增1.48%，仍創同期新高。累計上半年營收33.63億元，年增9.38%。

法人表示，原預估晶碩今年營收將逐季成長，不過，第2季營收意外較首季衰退，研判主要是中國市場需求疲弱、618檔期不如預期所致。

晶碩表示，今年以來中國大陸市場表現較為低迷，且前景不明朗，因此自有品牌針對618檔期並未大力促銷，而採取守住利潤為主要策略，不願與同業殺價競爭。雖然營收表現較為平淡，但反而有利獲利表現。另外，雖然日圓直直落，但晶碩維持對日本客戶的補貼，並未有進一步增加的情形，主要是目前日圓匯率還在與客戶議定的區間。

在矽水膠的取證上，晶碩矽水膠日拋產品從去年第4季已開始出歐洲，今年第2季已取得日本透片的證照，可望在下半年開始出貨，預計第4季將取得彩片證照，將於明年開始出貨。晶碩表示，取證進度主要依每個國家對矽水膠的接受度與滲透率為考量，明年預計將取得美國證照、2026年則是台灣與中國大陸。

在產能規劃上，晶碩表示，第2季龜山廠稼動率約達九成，大溪廠則視矽水膠的需求與出貨來安排。中國大陸廠主要是做後段製程，2024年開始會補滿前段製程。

晶碩 營收

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