國泰金（2882）填權了…僅花3天！ 肥羊：只炒金融因為根本「穩賺不賠」

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

今天我們要向大家宣布，國泰金（2882）填權了，3天，只花了3天就填權，這就是金融股的實力，我所擁有的股票資產，也正式突破7000萬，從2016年的1500萬，翻到今天的7000萬，4.66倍，多好賺啊，為啥肥羊族只炒金融，不炒其他股票呢，因為這根本是穩賺不賠啊！

國泰金再次證明，財經網紅說的，除權前賣股票，除權後買股票，可以逃稅，順便作價差的理論，根本就是鬼扯，在此我們使用，財經網紅最引以為傲的中信金數據。

整個研究從2016-2023，共計8個年度，可以看出來...

在除權日當天，中信金上漲5次，下跌2次，平盤1次 除權日下跌機率只有25%， 除權後一個月，中信金上漲4次，下跌4次， 除權後一個月下跌機率是50%

我們在此要請問財經網紅，你所謂的除權前高價，除權後低價，數據是從哪一家銀行來的，除權後下跌機率多少，上漲機率多少，可以公開給所有人知道嗎，或者你只是半夜睡覺時夢到的，正確機率不到50%的理論，有何價值可言呢，丟銅板都贏你。

台灣的財經網紅就是這副德性，說話完全不經大腦思考，隨口瞎掰，連股利單都拿不出來，還說這是個人隱私，你不能看，既然是個人隱私，你又何必每天吹噓自己有2000張金融股呢，怕人知道，就不該講啊，除了賣訂閱以外，台灣的財經網紅還會做三小呢，全部都是詐騙集團啊！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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