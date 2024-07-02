快訊

熱爆！1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

宏璟、鼎固百億元大案 跨步

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
宏璟與鼎固-KY台中北屯區洲際段開發案
宏璟與鼎固-KY台中北屯區洲際段開發案

日月光集團關係企業宏璟（2527）與鼎固-KY共同持有位在台中市北屯區洲際段247地號的大案，已經正式取得建照，該案基地面積約4,988坪，是目前台中14期土地面積最大的開發案。

宏璟建設指出，該案還在細部調整中，具體總銷、推案時程未定，但可能採先建後售模式。

宏璟建設與鼎固-KY在2021年分別斥資16.58億元，買下台中北屯區洲際段土地，據台中市都發局資料顯示，該案規劃興建地上26層、地下三層，兩幢三棟，共366戶之鋼筋混凝土造大樓，總樓地板面積約2.37萬坪，基地面積約4,988坪。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台中14期不僅腹地廣大，又擁74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，據實價登錄，14期新案最高已達每坪7字頭，目前坐七望八，吸引不少建商插旗，加上有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段，未來待重大機能、建設等陸續到位後，區域價格值得期待，而宏璟與鼎固的千坪大案，預期總銷應該也有百億元起跳。

宏璟建設指出，除了台中14期「北屯洲際段」案外，公司在手土地庫存還有約四筆，包括「土城員和段」、「板橋埔墘段及中和光復段」、「竹北蓮華段」、台中七期「西屯區惠國段」，未來動能無虞。

宏璟建設表示，今年將以開發竹北合建案、台中洲際段住宅為主，而台商回流、產業擴廠下，近年商用不動產交易活絡，「高雄K13廠辦大樓」、中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」完工，兩大案均為封測廠，可望成為今年業績主要貢獻來源。

展望今年，宏璟建設指出，今年市場回歸供需基本面，在新青安政策加持下，購屋的剛性需求仍相對穩固，買氣以低總價、小坪數產品為主流。

另一方面，房價與建築成本攸關，土地成本取得日益增高、工資及原物料等建築成本不斷上漲，而明年即將開徵的碳費可能增加鋼筋及水泥的成本，因此成本上升反應至預售屋及新成屋的售價提高，加上國內利率仍在低檔、全球經濟復甦及美國有望降息等原因，預期今年國內房市將呈「價量俱穩」或「量穩價緩漲」格局。

整體而言，宏璟建設認為，房地產是風險相對較低的標的，長期而言，房地產市場的的展望可持審慎樂觀的態度。

房地產

延伸閱讀

臺南市美術館推「半年雙享」門票優惠 探索土地歷史與美學

獨／八行庫查緝數字曝光 新青安疑似人頭戶逾1700件

新青安新規防濫用 行庫抓違規

中廣出售占有國有地案 更一審判賠本息逾9000萬

相關新聞

聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年

聚陽昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，...

Google投資太陽能 森崴能源、世紀鋼添動能

Google在台推動1GW太陽能建置案，支援在台用電需求。法人機構認為，今年起台灣綠電憑證市場供不應求，此次Google...

達麗 斥資5.7億獵地

達麗建設（6177）持續加碼布局台中房市，出手5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單...

聚陽 6月營收下滑

聚陽（1477）昨（2）日公告6月合併營收27.4億元，月增1.28%、年減1.87%，是今年以來營收唯一較去年同期下滑...

宏璟、鼎固百億元大案 跨步

日月光集團關係企業宏璟（2527）與鼎固-KY共同持有位在台中市北屯區洲際段247地號的大案，已經正式取得建照，該案基地...

晶碩 6月營收年減8%

晶碩（6491）昨（2）日公告6月營收5億元，年減8.3%、月減16.9%；第2季營收16.3億元，年增1.4%，仍創同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。