快訊

熱爆！1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

達麗 斥資5.7億獵地

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

達麗建設（6177）持續加碼布局台中房市，出手5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元；而位於高鐵站區的「新高鐵」預售案，銷售順利，成交單價已站上5字頭。

台中房市熱區14期重劃區，近年來重大建設利多不斷，包括位於洲際棒球場旁的漢神百貨將於明年底開幕營運，台中大巨蛋也於稍早動工，74號快速道路連接國道四號、國道一號的工程也已陸續完工通車等。

據了解，達麗建設此次以5.71億元拿下14期洲際段582.86坪土地，地點就位於崇德19路與洲際五街口附近，斜對面為春水堂的土地。

達麗建設看好台中房市長期發展，此次購入的土地將作為佈局台中的儲備土地。目前，達麗台中在售建案有烏日區預售新案「新高鐵」，此案緊鄰全台最大百貨商場「D-ONE第一大天地」，銷售已近八成，每坪成交單價已站上5字頭。

另外，第4季將有「台灣大道案」進場銷售。此案位於西屯區台灣大道二段與何厝街口，基地位置精華，目前此案已取得建照，將規劃推出小坪數2房產品，總銷約40億元。

至於達麗新購入的14期土地，在地業者表示，該區段位於洲際段商業區商五土地，容積高且土地方正，不過推測仍需再整合鄰地，以利後續規劃。

房市 高鐵

延伸閱讀

流標2次終賣掉！國安秘帳劉冠軍台北市別墅 三拍4217萬成交

台積電效應發威！熊本菊陽町公路沿線地價漲幅曝光 再登全日本第2

中國中古屋價格連跌26個月 以價換量效應明顯

臺南市美術館推「半年雙享」門票優惠 探索土地歷史與美學

相關新聞

聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年

聚陽昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，...

Google投資太陽能 森崴能源、世紀鋼添動能

Google在台推動1GW太陽能建置案，支援在台用電需求。法人機構認為，今年起台灣綠電憑證市場供不應求，此次Google...

達麗 斥資5.7億獵地

達麗建設（6177）持續加碼布局台中房市，出手5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單...

聚陽 6月營收下滑

聚陽（1477）昨（2）日公告6月合併營收27.4億元，月增1.28%、年減1.87%，是今年以來營收唯一較去年同期下滑...

宏璟、鼎固百億元大案 跨步

日月光集團關係企業宏璟（2527）與鼎固-KY共同持有位在台中市北屯區洲際段247地號的大案，已經正式取得建照，該案基地...

晶碩 6月營收年減8%

晶碩（6491）昨（2）日公告6月營收5億元，年減8.3%、月減16.9%；第2季營收16.3億元，年增1.4%，仍創同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。