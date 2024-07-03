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熱爆！1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

Google投資太陽能 森崴能源、世紀鋼添動能

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

Google在台推動1GW太陽能建置案，支援在台用電需求。法人機構認為，今年起台灣綠電憑證市場供不應求，此次Google投資太陽能，可視為因應國內綠電不足的一種措施，有望帶動上游綠電工程與周邊零組件廠商受惠，看好森崴能源（6806）、世紀鋼等後市。

分析師表示，2024年台灣綠電憑證市場受惠企業RE100與資料中心建置需求，產業開始供不應求，今年上半年供需比僅有66.67%。

另一方面，Google於2023 CSR報告書揭露，2022年Google台灣資料中心零碳能源占比僅18%，不及企業RE100階段性任務的2030年達成至少60%再生能源使用需求，因此此次Google在台投資太陽能，可視為其因應國內綠電不足的一種措施。

Google 太陽能 綠電

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