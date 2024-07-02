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聚陽營收／6月27.5億、年減1.9% 估第3季上看百億 拚第4季創歷史高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）

聚陽（1477）2日公告6月合併營收27.47億元，年減1.87%，是今年以來營收唯一較去年同期下滑的月份。聚陽表示，主要是紅海危機、船期遞延情況逐月疊加，造成6月出貨遞延金額超過1億元，不過，第2季營收76.94億元，年增6.5%，仍為歷年同期新高，且目前看來下半年的訂單也相當暢旺，除了第3季將衝上百億元、創下單季歷史新高，第4季也將是史上最強第4季。

聚陽表示，6月營收受船期影響，因港口塞港，出貨被遞延的金額增加，但仍維持月月高，尤其時序進入第3季，已進入出貨旺季，將延續今年以來的成長態勢。聚陽累計今年上半年營收163.02億元，年增8.26%。

聚陽表示，目前已在進行第4季的接單，整體需求量非常大，如何提高產能是較棘手的問題，除了自有產能擴充，卯足全力增加產能，也尋求外包產能提升，有機會從目前的低個位數增加至10%。

在產品單價方面，聚陽表示，今年上半年ASP維持在-3%上下震盪，主要反映原物料價格走勢，不過，目前看來下半年會好轉，可望持平、甚至有機會小幅成長，主要看油價走勢變化。

聚陽董事長周理平先前在股東會上表示，全球前幾大運動品牌近來的表現不是很理想，這顯示運動機能服領域的競爭將更加激烈，而流行盤經過幾年發展，在運動機能領域的表現逐漸崛起，預期運動盤和流行盤在市場競爭上，將會有一些變化。聚陽在這兩端都有客人，可以更敏略掌握趨勢，做出最有利的選擇。

周理平也提到，聚陽業績能表現突出，主要是公司幫客人創造加值，包括新想法、新商品，甚至大數據分析，協助客戶改善庫存，賣得好的商品延伸、加大生產，賣不好的改款、轉變，這個能力也顯示「速度為王」，在有限的時間，全面縮短客戶的全流程，速度將是這個產業未來十分重要的能力。

營收 聚陽

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