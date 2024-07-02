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中信金、富邦金、國泰金、元大金…總市值6941.1萬！ 肥羊：多頭年風口上誰都飛上天
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
很高興今天又是金融股上漲的一天，我們持有的1045張中信金（2891），180.6張富邦金（2881），186.7張國泰金（2882），110張元大金（2885），總市值已經來到6941.1萬，肥羊族有人賠錢的嗎，沒有嘛，團員只差在大賺和小賺而已，有人說，今年是多頭年，朱站在風口上，都會飛上天，我要實實在在地告訴各位，連多頭年都賺不到錢的你，可真是連朱都不如啊！
今天我們繼續來討論，除權前賣股票，除權後買回股票，逃稅還可以作價差的理論，為了避免遭人質疑，這是在攻擊特定財經網紅，我們將整段話進行後製處理。
在這段談話裡面，我們可以清楚看到，財經網紅引用元大金，作為金融股除權後會下跌的證據，但國泰金除權後上漲呢，他完全不提，假設14家金控裡面，7家金控除權後上漲，7家金控除權後下跌，他就只提7家下跌的金控，另外7家上漲的金控，直接當作沒看到。
好神奇的驗證方式啊，就像你質疑他有沒有中信金，他就貼5封中信金的通知信給你看，但最重要的中信金幾張呢，不告訴你，太神奇了，珍妮彿，這就是台灣財經網紅的水準，話永遠只說一半，至於最重要的另外一半呢，這是個人隱私，不能告訴你，想知道嗎，快去購買訂閱，買完訂閱後，你還是不會知道財經網紅有幾張中信金。
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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