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餐飲股除息秀 揚秦首日盤中填息七成五、王品本周登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲股暑假進入旺季，除權息行情啟動。揚秦（2755）2日除息，除息參考價94.8元，早盤股價一度來到97.5元，填息幅度達七成五，表現亮眼。本周將進行除息的還包括餐飲龍頭王品（2727），每股將配息14.94元，預計在7月4日除息，以昨日收盤價計，股息殖利率達6.3%。

揚秦今年以來業績成長動能主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌門市拓點有成，營運規模持續擴大。其中，「麥味登」今年底家數有機會來到900家，明年目標突破1,000家大關。公司長期目標希望每一萬人就有一家麥味登，展店仍是以國內發展為主，若海外有機會也不排除向外發展。因應市場規模拓展，揚秦物流倉目前有北一倉、中部倉、南部倉，今年年底會啟用北二倉。

在「炸雞大獅」海外拓展方面，東南亞持續推進，印尼發展雅加達、萬隆、泗水區，另外，6月剛與新加坡區域代理商簽訂「加盟授權」合約，預計下半年在新加坡開出第一家門市。至於美國還在準備期，待取到商標才會再推進。

揚秦去年10月開出第一家火鍋店「涮金鍋」已開始獲利，品牌發展順利，第二家預計7月中旬在桃園市開出，第三家則預計8月開在楊梅，坪數達140坪、近首店坪數的一倍，今年「涮金鍋」的展店計畫是新增五家，皆以街邊店為主，不進商場。明、後年會前進新北和新竹。

王品看好暑假是餐飲旺季，近期各促銷活動火力全開，包括五大鍋物抗暑，穿比基尼吃鍋享1折，三大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」搶攻暑期商機，週一至週五持學生證內用消費即享專屬優惠。瞄準年輕人和學生族群暑假消費力。

在展店方面，王品看好台積電（2330）選定嘉義科學園區，旗下的「和牛涮」及「尬鍋」也相繼於7月1日、7月7日在嘉義開幕。王品表示，嘉義市人口數近10年來首度出現正成長，且遷入人數多於遷出，不少年輕人選擇返鄉定居就業，看好當地消費餐飲力將升溫。

王品 除息

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