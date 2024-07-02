東元奪印度電動車訂單

東元（1504）印度分公司TEMICO昨（1）日宣布，取得印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000輛電動巴士直驅動力系統，以及5萬輛輕型商用車動力系統，將於2025年第1季開始量產交付，為期三年。

東元董事長利明献表示，此次獲得印度電動車用動力系統的大訂單，是東元在印度市場的重要突破，隨著印度電動車市場迅速成長，東元印度分公司將繼續致力於在地化生產，擴大市場份額，響應印度政策，也將台灣電動車產業發展推向海外。

印度分公司TEMICO位於班加羅爾，是與日本三井合資成立工廠，2023年11月底啟用電動車用動力系統生產線，預計下個月獲得當地政府BIS認證，正式量產。

TEMICO董事連昭志指出，目前印度僅有一家本地廠商能在地化生產電動巴士動力系統，東元印度分公司可望成為全印度第二家此類廠商，此舉不僅強化東元的市場競爭力，也回應印度政府對在地製造的政策要求。

印度即將成為全球第四大經濟體，印度政府計劃下，印度現有約80萬台的柴油引擎巴士，目標2030年將全面電動化，而且，政府針對公共運輸提供了優惠和補助政策，因此，預計印度的電動巴士市場規模將大幅擴大，這些條件都將進一步激勵車廠搶食市場大餅，商機無限。

東元是台灣第一家取得政府DMIT（台灣設計／製造）認證的電巴動力系統製造商。

東元表示，台灣每年約千輛的電動巴士需求量，印度市場的規模則更具吸引力，因此東元在印度在地生產計劃有重大戰略意義。

近年來東元積極拓展海外電動車用動力系統市場，產製功率模組化動力系統以及充電樁，在中國大陸、印度、和北美地區逐步切入不同的應用市場，強化全球供應鏈。連昭志表示，目前正與印度其他巴士製造商接洽，力求TEMICO成為印度重要的電動巴士動力系統供應商。