快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅行社族群 衝暑假銷售

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
旅行社衝刺暑假商機
旅行社衝刺暑假商機

暑假開跑，親子旅遊進入旺季，旅行社股迎大單。燦星旅（2719）昨（1）日表示，啟動與台灣虎航合作的暑期包機計畫，將從台中出發直飛日、韓，合計62趟次、超過5,000個座位數。旅天下同樣看好暑假商機，獨包台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷，並於7月12日至15日參加台北國際夏季旅展，祭出優惠價格搶市。

近來受惠日圓貶勢、台日包機航線增加等因素，台人遊日屢創高峰。據日本觀光局統計，今年前五月訪日外國客總數為1,464萬人次，較去年同期成長七成，當中台灣遊客排名第三，比去年同期增加近七成四。

旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，熱門觀光景點大排長龍、諸多寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲等，使得旅客開始傾向走訪日本二、三線城市，並拉長旅遊天數，尤其今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館，賣況持續熱銷，訂單能見度已達明年第1季。

台灣虎航 日本 觀光景點

延伸閱讀

詢問度爆表！彰化縣暑假推食農教育 有吃有玩有採果都免費

搶暑假國旅商機 新北限量輕旅行、巴士一日遊今開賣

桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

無薪假近3年新低 花蓮產業是否回溫仍視暑假人潮

相關新聞

聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年

聚陽昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，...

東元奪印度電動車訂單

東元（1504）印度分公司TEMICO昨（1）日宣布，取得印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000輛電動巴士直驅動力系...

興富發營運邁向收割期

興富發（2542）先蹲後跳，今年營運進入業績收割起點，明年起將進入收割期。興富發指出，在手土地庫存、案量逾3,500億元...

旅行社族群 衝暑假銷售

暑假開跑，親子旅遊進入旺季，旅行社股迎大單。燦星旅（2719）昨（1）日表示，啟動與台灣虎航合作的暑期包機計畫，將從台中...

東哥擴廠 產能拚增五成

看好大呎型豪華遊艇需求，東哥遊艇（8478）擴產腳步不停歇，為因應未來市場需求及產品策略規劃，斥資20億元的第三組裝工廠...

泰福生物藥 准在美上市

泰福-KY（6541）昨（1）日宣布，該公司首項生物相似藥TX01，在台灣時間6月29日成功獲得美國食品暨藥物管理局（F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。