興富發營運邁向收割期

興富發（2542）先蹲後跳，今年營運進入業績收割起點，明年起將進入收割期。興富發指出，在手土地庫存、案量逾3,500億元，能見度到2029年，且每年將穩健推案上看600億元。

法人指出，受惠於房價延續上漲趨勢不變，且物料成本已觸頂，對於個案毛利率影響較小，預期公司平均個案毛利率可達30%以上，未來營運看俏。

興富發今年有住宅四案、商辦一案可完工認列，包括「站前新銳」、「愛琴海」、「愛情河左岸」、「文心愛悅」及商辦案「興富發T1」，其中文心愛悅已陸續交屋，其餘則要等到第3季起才會開始交屋認列。

由於住宅案部分幾乎都已經完銷或接近完銷，因此下半年營運將急起直追，而位在內湖的商辦案「興富發T1」則採先建後售模式，2月開始銷售後，目前已售三、四成，未來賣一戶就可以認列一戶。

興富發為國內龍頭建商之一，建案版圖橫跨北中南，每年維持穩健的推案計畫，除了住宅案，持續在北中南各區獵地推案，朝公辦都更、商辦案發展，其中今年更專攻微型商辦商機，推出總銷80億元的「市政萬象廣場」，目前銷售進度佳，力拚2028年下半年完工認列。

興富發指出，若未來小型商辦需求持續擴大，集團手上現有的商業區土地可能會規劃成微型商辦模式，當然，未來也不排除會持續加碼布局30到50坪的微型商辦。

法人認為，商用不動產受惠台商回流、青年創業等，市場相當熱絡，且近年政府祭出不少打房政策但「打住不打商」，也讓資金流向商用不動產。

另一方面，國內住宅景氣持續熱絡，加上返台資金即將於今年8月解禁，而通膨趨勢不變，加上新青安政策加持，市場上仍然有剛性需求買盤，此外，像是以北台灣來說，精華地段的新案供給仍稀缺，預期未來仍有一定的買氣。