金融股除權息前先賣再買回？肥羊酸「50％機率理論」：通膨時代股價只有更高

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

上週元大金（2885）除權後大跌，有人說，除權前買除權後賣的理論正確，但今天國泰金（2882）除權後上漲，證明除權前買除權後賣的理論錯誤，之後還有富邦金（2881）和中信金（2891）在排隊，讓我們看這個理論，到底是正確，還是錯誤呢？

其實這就是個丟銅板，50%機率的理論，只要除權後下跌，他就說自己順利逃避所得稅兼作價差，如果除權後上漲，他就說還好自己沒賣，而且還多買了幾百張回來，根本事後看盤說故事，難怪他炒股都不會失敗，因為根本沒買股票，每天靠一張嘴在吹，台灣財經網紅就是這種只會賣訂閱的水準，難怪散戶幾乎都賠錢。

粉絲：富邦會不會破85？

肥羊：上個月有人問過類似的問題，但他是問富邦會不會破75，我想以後還有人問，富邦會不會破95。

在這個無限通貨膨脹的時代，股價只有更高，沒有最高，就算今年不破85，明年也不破95，但10年後，總會突破105，銀行不倒，賺錢遲早，炒金融股根本是穩賺不賠，感恩台灣政府全力扶持銀行的德政，你到底在怕啥啊！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

中信7月15日除息

富邦未定

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