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鴻海（2317）漲起來…讓郭台銘重返台灣首富？ 資深股東：林百里今年股息加回去還是輸

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照

股市爆料同學會．TT】

編按：原文發文時間為6月28日

台灣首富爭霸

富比士最新公告排名是在2024/035/29，林百里117億美金，郭台銘104億美金，差距13億美金。

郭台銘持有鴻海1742198518股，林百里持股988139512股，林百里有超過一半的股權是透過旗下投資公司千宇投資持有，我就全部都算到林百里資產裡。

以最新的股價，鴻海214，廣達312，郭台銘鴻海市值114.89億美金，林百里廣達市值95.01億美金，差距將近20億美金。

目前郭台銘應該是重回台灣首富，林百里今年的股息加回去，也是輸老郭。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲股市爆料同學會授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

廣達 林百里 郭台銘 鴻海2317

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