鴻海（2317）漲起來…讓郭台銘重返台灣首富？ 資深股東：林百里今年股息加回去還是輸
【股市爆料同學會．TT】
編按：原文發文時間為6月28日
台灣首富爭霸
富比士最新公告排名是在2024/035/29，林百里117億美金，郭台銘104億美金，差距13億美金。
郭台銘持有鴻海1742198518股，林百里持股988139512股，林百里有超過一半的股權是透過旗下投資公司千宇投資持有，我就全部都算到林百里資產裡。
以最新的股價，鴻海214，廣達312，郭台銘鴻海市值114.89億美金，林百里廣達市值95.01億美金，差距將近20億美金。
目前郭台銘應該是重回台灣首富，林百里今年的股息加回去，也是輸老郭。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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