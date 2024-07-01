豐達科 航太布局有斬獲
神基旗下航太扣件製造商豐達科（3004）近期宣布取得國際航太發動機製造商普惠公司合格供應商認證資格，可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局。
普惠公司是軍民用航太發動機製造商，全球三大航太發動機製造商之一，豐達科是普惠在亞太地區少數認證合格的國際航太發動機扣件製造公司。
豐達科係國際航太OEM、NADCAP、AS9100航太品質系統暨IATF16949汽車管理系統認證廠商，為全球主要航太發動機製造商包括美國奇異、普惠、英國勞斯萊斯及法國賽峰集團提供各類航太級扣件以及航太機構零組件產品。
豐達科表示，近年來持精進製程技術，發展高附加價值的航太機加工產品精密製造能力，截至目前已累計逾8,000項航太產品通過客戶認證，成為全球四大航太發動機製造商的合格供應商。
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