豐達科 航太布局有斬獲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神基旗下航太扣件製造商豐達科（3004）近期宣布取得國際航太發動機製造商普惠公司合格供應商認證資格，可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局。

普惠公司是軍民用航太發動機製造商，全球三大航太發動機製造商之一，豐達科是普惠在亞太地區少數認證合格的國際航太發動機扣件製造公司。

豐達科係國際航太OEM、NADCAP、AS9100航太品質系統暨IATF16949汽車管理系統認證廠商，為全球主要航太發動機製造商包括美國奇異、普惠、英國勞斯萊斯及法國賽峰集團提供各類航太級扣件以及航太機構零組件產品。

豐達科表示，近年來持精進製程技術，發展高附加價值的航太機加工產品精密製造能力，截至目前已累計逾8,000項航太產品通過客戶認證，成為全球四大航太發動機製造商的合格供應商。

航太

延伸閱讀

已具備執行發射能力 大陸首個商業航太發射場計畫「這時」首次發射

永虹南投新廠第3季試量產 前進航太應用

數發部見證5G專網成果 漢翔結合航太發動機超合金

空巴調降出貨預測 法人持續看好晟田等供應鏈後市

相關新聞

金融三業績昂 前五月大賺 全年有機會續戰巔峰

據金管會統計，2024年前五月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘4,839億元，寫史上同期新高，年增93.5...

貨櫃三雄本季拚賺千億元 Q2獲利可望賺贏去年全年

以哈大戰未歇，以黎（黎巴嫩）戰火爆發在即，紅海局勢更形緊張，貨櫃海運價7月起續漲，業內人士指出，紅海危機的獲利遞延效應才...

聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年

聚陽昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，...

陸鋼鐵減產 中鋼利多

時序進到第3季，鋼鐵產業走過「失望的上半年」，市場傳出，中國大陸官方主導的鋼鐵減產計劃7月展開，範圍涵蓋高爐與電爐煉鋼，...

柏文 台中、台南展店

本土健身中心業者柏文（8462）指出，7月啟動新一波展店行動，由沙鹿廠館率先登場，接續有台中市、台南市等新據點投入營運行...

駐龍 業績穩定成長

飛機機身零組件供應商駐龍（4572）指出，看好飛機訂單和需求面均呈長期穩定成長態勢，已鎖定新目標客戶洽談合作計畫，有利公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。