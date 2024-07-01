14家金控 今年獲利上看6,000億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

14家金控累計前五月稅後純益2,638.44億元，年大增94.5%，是同期次高，若依此獲利速度，市場看好全年獲利有機會挑戰6,000億元大關的巔峰，若以6月28日14家金控股價收盤來計算，金控股平均現金殖利率約3.3%，高於台股現金殖利率和銀行1年期定存

法人說，一般要判斷現金殖利率高低，可以參考兩大指標，一是台股平均現金殖利率。目前因大盤指數高，現金殖利率降到2.56%，二是銀行1年期定存利息，以作為「存股」選擇判斷。目前五大銀行1年期平均定存利息是1.7%。

再進一步分析14家金控，現金殖利率逾4%者有四家，中信金（2891）4.76%居冠，華南金4.6%次之，國票金4.5%居第三，玉山金4.2%列老四。

現金殖利率逾3%者則有七家，兆豐金3.7%、國泰金和元大金都落在3.4%、富邦金、開發金和台新金等三家都落在3.2%左右。

定存 殖利率

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