金融三業獲利攀高 保險業轉盈...最大功臣

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導

股市近期走揚，助攻保險業獲利。據金管會統計，前五月保險業較去年同期「虧轉盈」，是帶動金融三業獲利攀高的大功臣。以年增成長來看，前五月保險業較去年同期「虧轉盈」成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增62%、及銀行業的年增12%。

保險業前五月大賺1,765億元，擺脫去年同期虧損陰霾，其中壽險業賺1,640億元、產險業125億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

其中產險業累計前五月稅前盈餘達125億元，年增103億元，淨值達1,372億元。展望今年，五大上市產險表示，將以審慎的態度，樂觀正面看待，預期在工程險、商火險、旅綜險等的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。

保險 壽險業 產險

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