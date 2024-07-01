金融三業獲利攀高 保險業轉盈...最大功臣
股市近期走揚，助攻保險業獲利。據金管會統計，前五月保險業較去年同期「虧轉盈」，是帶動金融三業獲利攀高的大功臣。以年增成長來看，前五月保險業較去年同期「虧轉盈」成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增62%、及銀行業的年增12%。
保險業前五月大賺1,765億元，擺脫去年同期虧損陰霾，其中壽險業賺1,640億元、產險業125億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。
其中產險業累計前五月稅前盈餘達125億元，年增103億元，淨值達1,372億元。展望今年，五大上市產險表示，將以審慎的態度，樂觀正面看待，預期在工程險、商火險、旅綜險等的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言