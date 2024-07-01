金融三業績昂 前五月大賺 全年有機會續戰巔峰

據金管會統計，2024年前五月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘4,839億元，寫史上同期新高，年增93.5%，更已達2023年一整年獲利的近七成，6月起進入認列現金股息高峰，股市又續揚，金融三業獲利全年有機會續戰巔峰。

金融三業獲利巔峰是2021年全年狂賺9,356億元，次高則是2023年的7,036億元，2024年前五月已大賺4,839億元一舉飛越2021年同期的4,602億元，顯示今年金融業獲利動能逼近2021年巔峰，全年戰績可期。

金控主管說，前五月金融三業獲利狂飆，有三大主因，一、銀行業淨利息收入及SWAP（換匯交易）投資收益均回升，財管商品熱賣也帶動手續費收入增加，二、前五月台幣貶逾5%，匯兌利益及實現股票資本利得均推升壽險業獲利，三、證券期貨投信則受惠台股價量齊揚，經紀和投資收益評價大增。

三大金融業2024年前五月獲利概況 圖／經濟日報提供

法人說，市場淡化美國降息預期，料2024年美元將續持利率高位，有助提升銀行業淨利差和SWAP投資收益並有利銀行續銷售財管商品；壽險業時序進入6月至8月認列現金股息高峰，獲利有機會再衝一波，惟高避險成本仍是獲利最大隱憂。

金管會公布金融業2024年5月和前五月獲利。5月單月金融三業賺839.8億元，月減19%，主因是5月台幣升值推升避險成本，讓壽險業5月獲利腰斬拖累整體獲利水準。

以累計前五月來看，仍以銀行業2,481.3億元最賺，貢獻金融三業51%獲利，續寫史上同期新高，年增12%，證券期貨投信業賺592.8億元、年增62%，保險業較去年同期虧轉盈、狂賺1,765億元。

銀行局副局長童政彰說，整體銀行業前五月稅前盈餘2,481億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利近半，其中本國銀行賺2,306.5億元同創史上同期新高，主因是金融市場交易熱絡帶動手續費、及投資淨收益增加。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，前五月稅前盈餘592.8億元，年增62%，又以券商年增69%最強，證期局主秘尚光琪說，因台股價量齊揚，推升券商經紀業務成長。

合計2024年金融三業前五月賺4,839億元，較去年同期2,500億元，年增93.5%。